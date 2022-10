A ottobre, anche a Mondovì, al via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni

A ottobre prende il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e che coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie.

La rilevazione proseguirà fino al mese di dicembre e coinvolgerà un campione di 1 milione 326.995 famiglie residenti in 2.531 comuni, di cui circa 363 nel territorio del Comune di Mondovì.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale; di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Le famiglie che fanno parte del campione individuato dall’ISTAT sono chiamate a partecipare alla rilevazione tramite una lettera che invita alla compilazione del questionario online.

A partire dal 3 ottobre la famiglia può compilare il questionario online, utilizzando le credenziali di accesso riportate nella lettera informativa ricevuta; in alternativa può recarsi al Centro Comunale di Rilevazione, presso lo sportello unico polivalente del Comune, per procedere alla compilazione del questionario via web con l’aiuto di un operatore comunale.

A partire dal 7 novembre, le famiglie che non avranno ancora provveduto alla compilazione del questionario, verranno contattate da un rilevatore al proprio domicilio per procedere all’intervista ma avranno comunque ancora la possibilità di compilare il questionario autonomamente online (fino al 12 dicembre) o presso il Centro Comunale di Rilevazione.

In caso di difficoltà nella compilazione autonoma del questionario è anche possibile contattare il Centro Comunale di Rilevazione al numero 0174.559227 al fine di essere ricontattati dal rilevatore incaricato per fissare un appuntamento a domicilio per la compilazione.

Si ricorda che partecipare al Censimento, oltre a rappresentare un’importante opportunità, è un obbligo di legge, e la relativa violazione dell’obbligo di risposta prevede pertanto una sanzione.