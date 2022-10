"Che ne sarà del pozzo in vicolo del Teatro a Mondovì?"

Ormai da tempo l'associazione “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” onlus evidenza la necessità di intervenire sul pozzo in vicolo del Teatro a Mondovì.

"Siamo preoccupati per il progressivo e grave deterioramento del manufatto - scrivono - "Crepe sempre più evidenti sono apparse, naturalmente, durante questi anni. Se il Comune non si prende cura di questo piccolo problema, sicuramente sparirà, in breve tempo, un curioso angolo della città, che potrebbe essere motivo di interesse turistico, richiamando singoli e gruppi ad ammirare il manufatto e la vicina icona su tavola riproducente la Vergine di Mondovì a Vico, voluta dal concittadino Luigi Melano Rossi, che era affezionato a quello rione ed era Console del Regno d’Italia a Boston. E’ positivo che del fatto se ne sia discusso in Consiglio Comunale, ma è improcrastinabile un impegno concreto, probabilmente neppure esoso come finanza."

L'argomento è approdato anche in consiglio comunale, attraverso una delle interrogazioni dei consiglieri di centro destra, in merito ai lavori di riqualificazione del Borgheletto: "I lavori comprendono anche interventi in vicolo del Teatro, dove sono presenti l'unico pozzo ancora esistente in città e una pala religiosa di notevole interesse storico, elementi di possibile attività turistica?".

La risposta al vice sindaco e assessore Gabriele Campora: "Vicolo del Teatro non è compreso nei lavori diriqualificazione, ma lo stiamo prendendo in considerazione oer altri interventi così come via Cottolengo, via Biglia e via Rosa Govone per interventi secondari (leggi qui)".