Cuneo elegge i nuovi comitati di quartiere e frazione. Pellegrino: "Presidio del territorio essenziale"

Nel prossimo week end (8 e 9 ottobre) si terranno le elezioni dei seguenti comitati di quartiere e di frazione: Cuneo nuova, Centro storico, San Paolo, Basse Sant’Anna/Borgo Nuovo, Gramsci e Donatello e, tra le frazioni, Cerialdo, Confreria, San Rocco Castagnaretta, Roata Rossi, San Benigno, Ronchi, Roata Canale e Spinetta.



Ogni quartiere e frazione ha organizzato le votazioni con modalità e orari differenti, per cui sarà necessario fare riferimento ai singoli comitati per ottenere le informazioni necessarie sulle modalità di voto.



Si rammenta che possono partecipare al voto le persone maggiorenni che hanno uno dei seguenti requisiti: residenza, esercizio di una attività economica o professionale, proprietà di immobili, legali rappresentanti di associazioni culturali, ricreative, sportive e di volontariato aventi sede nel quartiere o nella frazione.



«Il rinnovo delle cariche dei comitati - dichiara l’Assessore a Quartieri e Frazioni Luca Pellegrino - sarà un importante momento di democrazia, per questo invito tutti gli interessati a partecipare alle elezioni. I comitati rappresentano infatti un importante punto di riferimento per l’Amministrazione comunale, un presidio del territorio essenziale per lo sviluppo della vita sociale e democratica della comunità, così come previsto anche dallo Statuto Comunale».