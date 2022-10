Un aperitivo dedicato ai giovani imprenditori e artigiani

Un momento conviviale, per concretizzare quel “ritorno alla normalità” molto atteso dopo i due anni drammatici causati dalla pandemia. Un’occasione per fare rete e provare a guardare al futuro con un po’ di ottimismo – a maggior ragione nell’attuale contesto che vede imprese e imprenditori impegnati a fronteggiare diverse situazioni di criticità. Infine, anche un modo per spiegare ai giovani imprenditori e artigiani il supporto e l’impegno di Confartigianato Cuneo e l’aiuto che l’Associazione può dar loro nel “fare impresa”.

Questo l’intento dell’aperitivo offerto e organizzato da Confartigianato Cuneo – Zona di Fossano, il 21 ottobre, a partire dalle ore 19.00, presso il Bar Haiti (Piazza Manfredi – Fossano), rivolto a tutti i giovani artigiani e simpatizzanti.

"Un’opportunità, - spiega il presidente di Zona Comm. Clemente Malvino – per i tanti giovani artigiani del territorio, all’insegna dell’aggregazione, ideato per dar loro la possibilità di trascorre una serata “spensierata”, rapportarsi, parlare su qualcosa di sano in cui credere, condividere le esperienze delle loro aziende. Imprese dove ogni giorno si crea ricchezza e si genera occupazione e nelle quali i giovani, oltre che svolgere un lavoro, imparano valori come rispetto, impegno, costanza, serietà".

Nell’occasione, realizzata con il contributo della Banca Cassa di Risparmio di Fossano, i referenti della struttura avranno anche modo di far conoscere ai partecipanti i vantaggi che l’Associazione di categoria può offrire loro, con particolare riferimento alla speciale possibilità – valida per gli under 40 – di aderire alla Confartigianato al costo promozionale di 10 € per il primo anno.

"Invitando tutti i giovani imprenditori fossanesi a partecipare, – conclude il presidente Malvino – non posso che augurare a tutti gli artigiani che possano finalmente scrollarsi di dosso questi problemi e che le loro aziende possano ritornare a prosperare. Ed è proprio “guardando al futuro” che intendiamo puntare sui giovani e sul loro entusiasmo, perché sono loro che hanno sofferto di più durante la pandemia ed è su di loro che dobbiamo investire".

Per informazioni: 0172.60715 / 339.2611590