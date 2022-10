Qual è il futuro dell'industria delle scommesse sportive online in Italia?

L’Italia non ha forse rivali in quanto passione per gli sport combinata con un forte amore per le scommesse sportive. Nel nostro paese i dati parlano chiaro e ci dicono che il gioco online cresce del 10% ogni anno in termini di spesa, con il settore delle scommesse a fare da traino insieme al Poker. Il calcio è lo sport più seguito nel Bel Paese, e proprio sulla scia di questo trasporto alla fine degli anni ‘90 nacquero le prime sale scommesse rigorosamente fisiche. La successiva transizione da analogico a digitale di questi servizi ha automaticamente aperto le porte a infinite possibilità, vediamo ora quale può essere il futuro di questo settore.

Scommesse Live: presente e futuro del settore

Come possiamo notare tutti i migliori bookmakers aams , ora ADM, propongono la propria sezione Live. Tali sezioni possono essere più o meno fornite, con o senza decine di opzioni, ma ciò che è certo è che questa modalità di scommesse rappresenta non soltanto il presente, bensì anche il futuro del betting sportivo. Del resto la possibilità di scommettere su eventi che si stanno tenendo in diretta è un’opportunità non da poco per gli amanti sia dello sport che delle scommesse. I punti di forza delle scommesse live sono:

possibilità di effettuare più di una scommesse in itinere su un singolo evento;

possibilità di seguire l’evento in streaming in diretta;

diverse piattaforme offrono l’opzione cash out, cioè un pagamento ridotto anticipato prima che termini l’evento;

Social e servizi integrati alle scommesse Live, è questo il futuro prossimo?

La tecnologia sta fornendo molti assist agli operatori di scommesse e gioco online. L’offerta di questi soggetti è notevolmente cambiata, innovata e ampliata grazie all’introduzione di tecnologie come lo streaming , e l’accesso a reti sempre più potenti da parte della popolazione ha agevolato il successo di queste innovazioni. Molto probabilmente la chiave del futuro dell’industria delle scommesse sportive sta proprio nella modalità Live e nell’ampliamento di questo già notevole servizio. Altra nuova tendenza che è stata introdotta dai bookmaker è quella dei social a supporto della comunità dei giocatori.

In pratica tante piattaforme hanno predisposto portali dedicati alla condivisione di informazioni, notizie, quote e sfidarsi con classifiche e statistiche. Altra tendenza molto apprezzata dai giocatori è invece la cosiddetta betting exchange. Si tratta di una sorta di “scambio” di ruoli in cui sono i giocatori stessi ad attuare come bookmakers. Tale realtà esiste già ed è al momento prettamente legata ai giochi virtuali e gare e match completamente virtuali.

Ultimo, ma assolutamente non per importanza, è il fenomeno delle scommesse sugli e-sport, sempre più in crescita, e sempre più presenti sui palinsesti delle piattaforme sportive.