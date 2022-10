A Savigliano un tendone blu e bianco... per il circo e non solo. Domenica il taglio del nastro

A Savigliano “Un tendone circense non solo per il circo”.

Laboratori, danza, circo, teatro, spettacoli, feste, dibattiti, cavalli e carrozze, musica…. Un tendone bianco e blu, risorsa del territorio, luogo di aggregazione giovanile, di formazione per bambini e adulti, vetrina di creatività, compagnie giovanili, ed eventi culturali, concerti e laboratori artistici.

Ecco il programma degli eventi della prima settimana di apertura, prossimamente anltri incredibili eventi anche grazie a nuove proposte di molte realtà del territorio

Mattine e pomeriggi del 5/6/11/12/13/17/ ottobre 27 classi, circa 600 bambini delle scuole elementari Santorre di Santarosa e Papa Giovanni XXIII potranno sperimentarsi per un giorno nelle magiche articircensi: giocoleria, equilibrismo, acrobatica aerea, clownerie. Un'opportunità straordinaria per molti bimbi, che vivranno da protagonisti l'ambiente di un tendone da circo, usufruendo degli aspetti educativi di un linguaggio che sviluppa disciplina, psicomotricità, coscienza di se, abbattimento dei pudori, relazione, condivisione e molto altro.

Il 6 e 13 ottobre alle 21,00 due serate dedicate alla lettura e scrittura creativa sui temi della guerra e della pace ispirandosi ai testi dei cantutori di tutto il mondo.

Per i quattro mercoledì 5/12/19/ 26 ottobre dalle 19,00 alle 20,00 con Loredana Sanou corso di percussioni africane e dalle 20,30 alle 22,00 corso di danze africane con Moussa Sanou. Alla scoperta dei catartici ritmi della musica africana. Con possibilità di far cena in tendone. Per info e iscrizioni 347 409 2916

Venerdì 7 ottobre dall'uscita di scuola alle 15,00 circa IDEEaPranzo

Una CHIAMATA AI GIOVANI che si lamentano del fatto che il territorio non offra loro abbastanza e vogliono fare qualcosa per cambiare la situazione. Partendo dalla convinzione che da sempre la scarsa adesione dei giovani alle iniziative sia dovuta al fatto che queste sono “imposte dall’alto”, organizzate per loro, ma non da loro, questo appuntamento nasce semplicemente con l’intento di chiedere ai giovani di pensare e organizzare iniziative, eventi, corsi, momenti che li facciano stare bene. Il progetto prende il nome di IO DECIDO a sottolineare il fatto che a decidere del proprio tempo, a scegliere le proprie strade e i propri sogni, siano direttamente loro, senza il filtro degli adulti. Chiacchierate, brainstorming e la possibilità di pranzare insieme Panino con Hamburguer.

Domenica 9 ottobre Inaugurazione del Tendone e taglio del nastro

dalle 10,30 alle 12,00 laboratori di circo gratuiti per la cittadinanza

dalle 12,30 alle 14,00 pranzo a picnic portarsi tovaglia e cestino con prelibatezze. Ci sarà la possibilità di acquistare hamburger e hot-dog, pop corn e zucchero filato.

dalle 14,30 alle 18 laboratori di circo gratuiti per la cittadinanza ed esibizioni dei giovani artisti delle scuole di circo Fuma che ‘nduma della provincia

Martedì 11 ottobre ore 21,00 “MaFFia” Spettacolo teatrale scritto e messo in scena da 137 allievi del Liceo Arimondi nel 2012, replicato 26 volte tra Sicilia, Abruzzo, Lombardia e Piemonte. Ripreso da un nuovo gruppo di giovani attori con la speciale partecipazione delle vecchie glorie nel giugno del 2022. Verrà, a grande richiesta, replicato in tendone per la cittadinanza.

Per info Giuseppe 3332742858