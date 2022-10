Parla cuneese il XXI Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa ‘Vittorio Alfieri’ (FOTO)

Parla cuneese il Concorso Nazionale di Poesia e Narrativa ‘Vittorio Alfieri’ . L’atteso evento culturale giunto alla XXI edizione ha premiato il poeta sommarivese Luigi Lorenzo Vaira che si è aggiudicato il primo posto nella Sezione Prosa in Lingua Piemontese con l’opera dal titolo ‘Doe pere da baudëtte’ e la seconda piazza nella Sezione Poesia in Lingua Piemontese con il componimento ‘Le man’ , mentre il primo premio è andato a Luciano Milanese di Poirino con ‘Repart presse al Lingòt’.

Gloria anche per una vecchia conoscenza del Caffè Letterario di Bra, Silvano Bertaina che si è classificato terzo nella Sezione Narrativa in Lingua Italiana con il racconto ‘Onelio e il lupo Budino’ . Altra bella soddisfazione per l’autore govonese che commenta: “ È una storia di fantasia, ma basata su due persone realmente esistite: l’ultimo abitante di Argentera, il muratore Onelio Selva e don Franco Martini, un giovane prete morto alcuni anni fa in alta valle Stura. Due vite belle, due uomini veri. Ho aggiunto un lupo, un lupo Beta, uno di quelli fuori dal branco, solitario, misterioso. L’ho chiamato Budino, perché i nomi a volte dicono tanto senza troppe parole” .

Il Premio Letterario, che vanta il patrocinio del Comune di Procida, perché capitale della cultura 2022, era articolato in tre Sezioni: Componimenti in Poesia e Prosa in Lingua Italiana, Lingua Piemontese e Libri. La Giuria era composta dai seguenti docenti, giornalisti o scrittori: per le opere in Lingua Italiana: Davide Ghezzo, Gregorio Crudo (Poesie), Claudio Calzoni e Andrea Laiolo (Prosa). I componimenti in Lingua Piemontese sono stati valutati dal piemontesista Michele Bonavero (direttore della rivista Piemontèis Ancheuj) e da Sergio Donna (giornalista, poeta, e presidente dell’Associazione Monginevro Cultura di Torino).