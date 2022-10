Boves: Flat Track show nel prossimo fine settimana, appuntamento con mondiale e campionato italiano

Il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo organizza per il prossimo fine settimana, in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana, un evento di risonanza mondiale: sabato 9 scenderanno in pista sul Bisalta Motor Park di Boves i protagonisti del mondiale Flat Track, mentre alla domenica sarà la volta dei piloti che partecipano al campionato italiano.

Tra i protagonisti assoluti del mondiale vi saranno sicuramente anche gli italiani Matteo Boncinelli e Daniele Moschini che, visti i risultati conseguiti nelle prove precedenti, ambiscono alla conquista del titolo iridato.

Gli appassionati sono pertanto invitati ad essere presenti a quest’ultima gara del mondiale, che avrà luogo al sabato e non alla domenica, giorno che sarà riservato alle gare del campionato italiano.

Emozioni, con sorpassi, staccate e traversi mozzafiato, sono assicurati.