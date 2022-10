Il circolo PD del saviglianese si riunisce per approfondire l'analisi del voto alle Politiche

Per il Partito Democratico, dopo gli esiti delle elezioni del 25 settembre, urge un dibattito franco e approfondito per capire non solo le ragioni ma soprattutto per guardare avanti. Lo stesso impegno ovviamente tocca al Circolo Saviglianese del PD, dopo il duplice impegno di questi ultimi mesi i cui risultati ovviamente sono stati ben sotto le aspettative.

Si parte da una analisi del voto approfondita prevista con l’Assemblea del Circolo di lunedì 3 ottobre, occasione in cui verrà presentato il calendario di eventi della festa democratica 2022.

Si può dire che si riparte decisamente dal confronto, senza tirarsi indietro su temi di attualità politica e locale. “Ottobre Democratico” è il titolo della rassegna di eventi che parte giovedì 13 ottobre con la serata organizzata da “Spazio Savigliano” sul nuovo Ospedale di Savigliano, l’Ospedale di Pianura, per capire se è un progetto vero o solo un sogno quello che stiamo inseguendo, con ospite d’eccezione Fulvio Moirano. Il giorno successivo, nel suggestivo Tendone presente in questo periodo nel Parco Graneris, una serata dei giovani per i giovani, con un aperitivo in musica e un dibattito sui diritti negati o ancora non riconosciuti, sulle conseguenze, sui disagi, con la partecipazione di Mauro Berruto, l’ex allenatore della nazionale italiana di pallavolo, deputato PD e tanti altri ospiti.

Gli eventi continuano poi la settimana successiva, il 20 ottobre con una serata per parlare di come cambia la nostra società, insieme ai protagonisti del progetto Antagonisti, che non è solo il conosciuto pub di Melle, ma è molto di più: un percorso di crescita di una comunità, di giovani imprenditori che si spendono per il proprio territorio. Partecipa e interviene Mino Taricco, già membro della commissione Agricoltura del Senato.

Venerdì 21 ottobre una serata per ricordare il centenario dalla nascita di Enrico Berlinguer, con una testimonianza del prof. Sergio Soave sul profilo del politico e dell’uomo, in una serata di confronto per guardare anche al futuro con la presenza di Paolo Furia, Segretario Regionale del PD e Chiara Gribaudo, Deputata PD del nostro territorio.

Chiude questo “Ottobre Democratico” il tradizionale pranzo di autofinanziamento del Circolo, domenica 23 ottobre. Nel corso di tutti gli eventi sarà possibile aderire alla campagna tesseramento 2022. Tutti i dettagli su www.pdsavigliano.it e i canali social del Circolo.