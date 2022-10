Eleonora Basso nuovo primario di Pediatria all'ospedale di Savigliano

Maria Eleonora Basso è il nuovo Direttore della Struttura Complessa Pediatria dell’Ospedale di Savigliano. Laureata con lode in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Torino, dove ha poi conseguito la Specializzazione in Pediatria e un Dottorato in Ricerca Pediatria Sperimentale, la dottoressa Basso dal 2019 è Direttore di struttura semplice di Oncoematologia Pediatrica presso la struttura complessa di Pediatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara.

Dal 2000 al 2004 è stata dirigente medico presso la divisione di Oncoematologia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera OIRM-S. Anna; in seguito, fino al 2018, ha svolto il ruolo di dirigente medico presso la Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti di Midollo del Presidio Infantile Regina Margherita diretto dalla prof.ssa Franca Fagioli.

Dal settembre 2015 al 31 ottobre 2018 ha ottenuto un comando interaziendale tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara con la finalità di strutturazione dello Spoke di oncoematologia pediatrica in tale sede.

Nel corso della permanenza presso l’Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino è stata referente per la Rete Oncologica del Piemonte dei tumori cerebrali in età pediatrica; componente del Gruppo di Lavoro Sarcomi delle parti molli; componente del Gruppo Interdisciplinare Cure (GIC) Anomalie Vascolari, del GIC Tumori solidi e Leucemie e Linfomi e del GIC Neuroncologico.

Membro di società scientifiche quali AIEOP (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica) e SIP (Società Italiana di Pediatria), ha partecipato in qualità di relatore o moderatore a congressi e seminari nazionali e internazionali, a congressi e gruppi di lavoro anche a livello internazionale ed è docente universitaria a corsi e master universitari.