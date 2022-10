Brillanti risultati al Conservatorio di Cuneo per due studenti dell'Istituto musicale di Savigliano

Due studenti dei corsi professionali di musica del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio della sede di Savigliano hanno superato brillantemente gli esami presso il Conservatorio di Musica G.F. Ghedini di Cuneo - Istituto di Alta Formazione Artistica Musicale (MIUR) riportando eccellenti risultati a coronamento della preparazione condotta nella sede del Fergusio allineata ai programmi di studio dei Conservatori di Musica.

I giovani chitarristi Luca Supertino e Luca Paschetta hanno conseguito la Certificazione "B" dei Corsi Propedeutici sia di “Teoria e Lettura musicale” nella sessione estiva, sia di “Chitarra” nella sessione autunnale sotto la guida dei maestri Michelangelo Alocco e Cristiano Alasia.

Il Direttivo esprime le “congratulazioni ai meritevoli Allievi e agli Insegnanti, per gli ottimi risultati frutto di costante impegno e professionalità, e congratulazioni alle Famiglie per il sostegno con cui accompagnano la crescita culturale ed educativa dei giovani musicisti.

Il Fergusio continua a favorire lo studio “professionale” della musica, eccellenza italiana, in vari modi, con l’insegnamento ed i servizi necessari al percorso di studi da compiere, tra cui le convenzioni stipulate con i Conservatori di Novara, Torino e Cuneo, per consentire a chi intende percorrere la strada della musica a livello professionale di compiere la propria formazione nella nostra sede, in linea con i Conservatori vicini. Nella seconda metà di ottobre inizieranno le lezioni del nuovo anno 2022-2023 per tutti i corsi (professionali e amatoriali) e auguriamo a tutti buon proseguimento in musica!”.

Le attività del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio sono riconosciute da Banca CRS, Fondazione CRS e CRT, Comune di Savigliano-Assessorato alla Cultura e Comuni delle sedi decentrate del Civico Istituto Musicale G.B. Fergusio, Regione Piemonte.