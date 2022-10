Calcio Serie D: mercoledì si torna in campo, Bra-Derthona e Gozzano-Fossano

Prosegue a ritmo serrato il campionato di Serie D: nel girone A è in programma un nuovo turno infrasettimanale, valido per la settima giornata di andata.

Bra a caccia della seconda vittoria di fila dopo la bella affermazione sul Pinerolo. I giallorossi sfideranno all'Attilio Bravi il Derthona, a sua volta reduce da una vittoria, la prima in campionato, contro il Gozzano.

Proprio il Gozzano sarà la prossima avversaria del Fossano che tenterà di espugnarne il campo per sbloccare la difficile attuale situazione (ultimo posto in classifica con un solo punto all'attivo per i blues di Viassi).

Sanremese-Asti e Sestri Levante-Castellanzese tra le sfide più interessanti in calendario.

Fischio d'inizio alle ore 15, ad eccezione di Sanremese-Asti (ore 16).

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Bra-Derthona (arbitro Zippilli di Mantova)

Castanese-Pinerolo (Calzolari di Albenga)

Fezzanese-Pontdonnaz (Bazzo di Bolzano)

Gozzano-Fossano (Sassano di Padova)

Legnano-Chisola (Saugo di Bassano del Grappa)

Ligorna-Casale (Nuckchedy di Caltanissetta)

Sanremese-Asti (Fichera di Milano)

Sestri Levante-Castellanzese (Vittoria di Taranto)

Stresa Sportiva-Chieri (Chieppa di Biella)

Vado-Borgosesia (Bianchi di Prato)

CLASSIFICA

Sanremese 14, Sestri, Vado 13, Casale, Castellanzese 11, Gozzano, Chieri 10, Asti, Bra, Ligorna 9, Fezzanese, Derthona, Castanese, Pont Donnaz 7, Legnano 6, Stresa, Pinerolo, Borgosesia 5, Chisola 4, Fossano 1