A Saluzzo Valeria Tron e "L'equilibrio delle lucciole" per trame di quartiere

Martedì 11 ottobre la nuova ospite della rassegna culturale «Trame di Quartiere» della biblioteca civica «Lidia Beccaria Rolfi» di Saluzzo sarà la scrittrice, illustratrice, mediatrice culturale e artigiana del legno Valeria Tron, originaria della valle Germanasca, nel Pinerolese.

Parlerà del suo primo romanzo, «L’equilibrio delle lucciole», con il regista e sceneggiatore Fredo Valla. L’appuntamento è alle 18 nella Sala tematica del Quartiere (piazza Montebello 1).

"Per riconciliarsi con il mondo – spiegano gli organizzatori -., dopo una storia d’amore finita, Adelaide torna nel paese in cui è nata, un pugno di case in pietra tra le montagne aspre della Val Germanasca: una terra resistente dove si parla una lingua antica e poetica. È lì per rifugiarsi nel respiro lungo della sua infanzia, negli odori familiari di bosco e legna che arde, dipanare le matasse dei giorni e ricucirsi alla sua terra: ‘fare la muta al cuore’, come scrive nelle lettere al figlio. Ad aspettarla, insieme a una bufera di neve, c’è Nanà, ultima custode di casa, novant’anni portati con tenacia. Levì, l’altro anziano che ancora vive lassù, è stato ricoverato in clinica dopo una brutta caduta. Isolate dal mondo per quattordici giorni, nel solo spazio di quel piccolo orizzonte, le due donne si prendono cura l’una dell’altra".

Per info e prenotazioni cultura@comune.saluzzo.cn.it o 348 0707998