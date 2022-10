Cuneo piange Riccardo Milano, fondatore della Publitalia

E' scomparso nella mattinata di oggi (mercoledì 5 ottobre) Riccardo Milano, ricoverato per una grave malattia all'ospedale Santa Croce.



Originario proprio di Cuneo, Milano aveva 79 anni ed era conosciuto come fondatore dell'azienda 'Publitalia Cuneo', in frazione Confreria: un vero punto di riferimento in tutto il nord ovest per quanto riguarda la cartellonistica pubblicitaria sin dal 1966.



Milano lascia la moglie Fiorina, la figlia Vilma, i figli e i nipoti.



Domani (giovedì 6 ottobre alle 15.30) si terranno i funerali nella chiesa di Confreria.