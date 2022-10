Giornata delle famiglie al museo diocesano di Cuneo per F@mu

L’appuntamento è fissato per domenica 9 ottobre in onore della giornata delle famiglie, promossa dall’Associazione Famiglie al Museo a livello nazionale, quest’anno dedicata al tema “Diversi ma uguali” per celebrare l’importanza dell’identità di ognuno di noi e della ricchezza dell’incontro tra identità diverse per riconoscere non solo quello che ci accomuna, ma anche quello che ci rende tutti diversi.

Il Museo Diocesano San Sebastiano di Cuneo, per l’occasione, propone lo speciale laboratorio “Torchi, baren e manici di sgorbie” in collaborazione con il Museo Civico della Stampa di Mondovì e noau officina culturale, che gestisce il museo, per creare insieme piccoli capolavori con la stessa tecnica, ma con il potere della fantasia di ognuno. Francesca Veglio, che condurrà il laboratorio, proporrà a grandi e bambini tra i 6 e i 10 anni di cimentarsi nella tecnica giapponese di stampa a mano, utilizzando gli strumenti dell’incisore, le matrici xilografiche, rulli e colori densi, spatole e baren. Un pomeriggio per abbandonarsi alla sperimentazione! Il laboratorio inizierà alle ore 16:00 di domenica 9 ottobre, ad un costo di 3 € a bambino.



La prenotazione è obbligatoria (massimo 15 partecipanti) tramite Eventbrite, al link disponibile su www.museodiocesano.it.

Il weekend successivo, sabato 15 ottobre alle 16:00, ritornerà invece l’appuntamento per piccolissimi “Piccoli pellegrini al museo”, già proposto a luglio all’interno del progetto “Il museo nella valigia”. Protagoniste saranno le famiglie con bambini tra 0 e 3 anni in una speciale visita-laboratorio nelle sale del museo con storie, giochi e attività sensoriali e creative. Le attività sono ispirate ai contenuti delle valigie prodotte nel progetto: un nuovo strumento di visita del Museo in autonomia per famiglie con bambini, che saranno disponibili dalla fine del 2022. La visita-laboratorio sarà condotta da Erika Riberi e Carmen Agricola, le professioniste che hanno progettato i contenuti della valigia per 0-3 anni.

L’iniziativa è gratuita per un massimo di 20 partecipanti (tra adulti e bambini). È obbligatorio prenotare tramite Eventbrite (link disponibile sul sito www.museodiocesanocuneo.it ).

Per informazioni: museo@operediocesicuneo.it , tel. 353/4261755. Prenotazioni tramite Eventbrite su www.museodiocesanocuneo.it