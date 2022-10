Cassonetti in fiamme e vetri di auto infranti: due saluzzesi di 22 e 26 anni denunciati per danneggiamento

Due saluzzesi di 22 e 26 anni sono stati denunciati per danneggiamento dai carabinieri della stazione di Saluzzo. Nella notte del 14 settembre sarebbero stati loro ad appiccare il fuoco a tre cassonetti dei rifiuti e a venti contenitori per la raccolta differenziata, oltre a danneggiare due auto parcheggiate in centro città, infrangendone i finestrini. E tutto con la 'semplice' intenzione di compiere una bravata.

Un episodio che ha suscitato vivissima preoccupazione nella popolazione, certamente non abituata a simili gesti.

I militari dell'Arma sono arrivati ai due soggetti dopo aver visionato e analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza, quindi attraverso i tradizionali servizi di osservazione e pedinamento. I due giovani ora dovranno ovviamente essere valutati dall’autorità giudiziaria.

“Tanto si comunica per rassicurare popolazione, a fronte dell’eco avuta dal fatto e che le indagini hanno consentito di ridimensionarne la portata”, si legge nella nota stampa dei carabinieri.