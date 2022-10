Colpito alla testa con una pietra al Movicentro di Cuneo: ferito un autista

Nuovo intervento delle Volanti, ieri 4 ottobre, presso l'area della stazione di Cuneo, in particolare nel piazzale del Movicentro.

I poliziotti sono intervenuti per una colluttazione, a seguito della quale un autista di pullman ha rimediato una ferita alla testa.

Ma cosa è successo ieri pomeriggio? L'autista, mentre era al volante del mezzo, ha visto un soggetto muoversi e trafficare vicino ad alcune bici parcheggiate. Temendo che volesse commettere un furto, gli si è avvicinato per verificare cosa stesse facendo. La reazione è stata violentissima: l'uomo ha preso una pietra e ha colpito l'autista, ripetutamente, alla testa. Nel frattempo sono intervenuti altri due autisti ed un passante. Dopo aver chiamato la Polizia, hanno provato a fermare l'aggressore che, nel frattempo, aveva colpito anche due bus parcheggiati, danneggiandoli.

Gli agenti, una volta sul posto, hanno provveduto a bloccare e disarmare l'uomo, oltre ad identificarlo. Si tratta di un soggetto noto, denunciato a piede libero per lesioni e danneggiamento. Non, invece, per furto, in quanto il reato non è stato commesso né sono emersi elementi a dimostrazione della volontà di compierlo.