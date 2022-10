Denunciato un pensionato per fucili e pistole nel cassettone sotto il letto: assolto

Nel 2021, un pensionato di Saliceto aveva denunciato di detenere alcune armi presso il suo domicilio. Un mese dopo circa, un normale controllo di Carabinieri costò all’uomo una denuncia per omessa custodia di armi da fuoco e un procedimento penale al tribunale di Cuneo.

Come illustrato nel corso dell’udienza dal luogotenente che ha proceduto al controllo amministrativo e poi al sequestro delle armi, la loro modalità di custodia risultò essere non era idonea in quanto “la carabina, tre fucili da caccia e la pistola 7,65 erano tenute scariche e nelle loro custodie, nel cassettone sotto il letto”.

Il pubblico ministero ha sostenuto la negligenza e l’imprudenza nella condotta dell’imputato, chiedendo al giudice di mandarlo assolto e di disporre il dissequestro.

Il pensionato è stato assolto perché il fatto non sussiste.