Cultura Energetica - la nuova rubrica di Targatocn.it e La Voce di Alba con gli esperti del settore [VIDEO]

Parte oggi la rubrica “Cultura Energetica” nuovo format settimanale di Targatocn e La Voce di Alba dedicato a un tema quantomai attuale. A dialogare con noi Massimo Marengo , titolare e amministratore delegato di MARENGO GRUPPO con sede ad Alba in Corso Barolo, tra i primi in Italia ad interessarsi di fotovoltaico.

In particolare ALBASOLAR è la divisione del gruppo Marengo che opera nel settore dell’energia solare. Mentre ALBASYSTEM progetta e produce sistemi chiavi in mano per l’autoproduzione di energia basati sulla cogenerazione a gas metano, ma anche sistemi ibridi con fotovoltaico e accumulo di energia. Infine EMME. PI. distributore di materiale elettrico facente parte del gruppo “Gli Elettrici” con punti vendita in tutta Italia.