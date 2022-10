Fiera del Marrone, protagonista la cultura: Marrit Veenstra a Cuneo con le sue opere

Fino al 30 ottobre i suggestivi spazi del Complesso Monumentale di San Francesco a Cuneo, ospitano le opere realizzate negli ultimi anni dall’artista Dario Ghibaudo con la XXIV mostra di arte contemporanea promossa da GrandArte “HELP - humanity, ecology, liberty, politics”.



Questa esposizione sarà arricchita da uno scambio culturale organizzato dall’ufficio Europe Direct Cuneo Piemonte area sud ovest in collaborazione con l’associazione GrandArte.



Durante i giorni della Fiera Nazionale del Marrone, infatti, sarà possibile fare visita alla mostra dell’artista cuneese aggiungendo anche un pizzico di internazionalità. Ospite eccezionale, infatti, sarà l’artista di Clermont Ferrand Marrit Veenstra, che esporrà alcune sue opere e sarà a disposizione per descriverle al pubblico interessato.



Questo scambio culturale è frutto di una collaborazione tra gli Europe Direct di Cuneo e Puy de Dôme (FR), che per l’anno 2022 hanno deciso di promuovere uno scambio tra artisti italiani e francesi. Già nel mese di maggio 2022, l’artista cuneese Corrado Odifreddi aveva partecipato alla manifestazione artistica Les Arts en Balade che si è tenuta a Clermont Ferrand (FR).



Dal 14 al 16 ottobre sarà il turno dell’Italia, che ospiterà l’artista francese Marrit Veenstra, permettendo così uno scambio artistico e culturale tra le due nazioni. Il Museo di Storia Innaturale presso il Complesso Monumentale di San Francesco è visitabile dal martedì alla domenica dalle ore 15:30 alle ore 18:30 con ingresso libero