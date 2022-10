Come vestirsi per andare in bici: abbigliamento ed accessori davvero utili

Al giorno d’oggi sono moltissimi gli appassionati di ciclismo: uno sport che ha conquistato sempre più italiani negli ultimi anni e che permette di mantenersi in forma praticando attività all’aria aperta. Andare in bici è per molti una valvola di sfogo, per altri una vera e propria passione sportiva ma quel che è certo è che per farlo nel modo giusto è importante vestirsi adeguatamente. Vediamo allora insieme quali sono i capi d’abbigliamento e gli accessori che possiamo considerare davvero utili per praticare il ciclismo, anche a livello amatoriale.

# Pantaloncini da ciclista

Per quanto riguarda l’abbigliamento ciclismo, i pantaloncini tecnici sono sicuramente un must have per chiunque intenda andare in bici ed essere comodo. La loro particolarità sta nel fatto di essere aderenti e dunque rendere molto più agevole il movimento delle gambe, ma non solo. I pantaloncini da ciclista si differenziano da tutti gli altri anche per la presenza del fondello: un dettaglio indispensabile per evitare fastidio o dolore al fondoschiena durante la pedalata. I modelli di buona qualità sono poi realizzati in tessuto tecnico, in grado di favorire la traspirabilità della pelle e di asciugarsi velocemente. In alternativa ai classici pantaloncini, è possibile optare per la salopette.

# Maglia da ciclista

Sempre per quanto riguarda l’abbigliamento, la maglia da ciclista è fondamentale non solo perché è realizzata in tessuto tecnico e dunque consente di regolare la temperatura corporea durante la pedalata ma anche per via delle sue caratteristiche. Nella maggior parte dei casi infatti le maglie da ciclismo sono dotate di una tasca posteriore che consente di portare con sé alcuni oggetti senza creare disturbo durante la pedalata.

# Giacca da ciclismo

Naturalmente, indispensabile è anche la giacca antivento specialmente se si intende andare in bici durante le mezze stagioni o in giornate particolarmente ventose. Consente di ottenere riparo ed evitare qualche malanno, dunque conviene sempre portarla con sé. La particolarità delle giacche antivento da ciclismo sta nel fatto che sono molto leggere dunque occupano pochissimo spazio e sono comode da indossare.

# Copriscarpe

Per quanto riguarda invece gli accessori, decisamente utili sono i copriscarpe da ciclismo che permettono di proteggere le calzature in caso di pioggia. La loro particolarità infatti sta nel materiale impermeabile e nella presenza di appositi buchi per favorire l’aggancio delle scarpe da ciclismo ai pedali.

# Scarpe da ciclismo

Naturalmente indispensabili sono anche le giuste scarpe da ciclismo, che devono essere scelte con una grande attenzione, in base alla tipologia di bicicletta che si è soliti guidare. Esiste una bella differenza tra le scarpe da MTB e quelle da bici da corsa ad esempio, dunque mai sottovalutare questo aspetto.

# Casco da ciclismo

Tra gli accessori davvero fondamentali troviamo poi il casco da ciclismo: un vero e proprio must have per praticare questo sport in totale sicurezza e non rischiare di farsi del male. Purtroppo infatti le cadute sono alquanto frequenti in bicicletta e solo grazie al casco è possibile proteggere la testa ed evitare conseguenze anche molto gravi.