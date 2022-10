A Dronero gli artisti pluripremiati Disguido apriranno la rassegna magica Sim Sala Blink

Un mix d'illusionismo, mimo e cabaret per un'esperienza magica unica, ricca di emozioni, colpi di scena e divertimento.

Sabato 15 ottobre, verrà ufficialmente inaugurata a Dronero la rassegna magica Sim Sala Blink, organizzata da Blink, il circolo magico più felice del mondo. Sul palco del teatro Iris, alle ore 21, "Disillusion": sorprendente spettacolo dei Disguido.

Al secolo Guido Marini e Isabella R. Zanivan, i Disguido sono un duo di artisti internazionali pluripremiati, fantasisti e illusionisti, coppia 50&50 sul palco e nella vita. All'Iris di Dronero, porteranno il loro susseguirsi di quadri originali e imprevedibili, che si rifanno al meraviglioso universo cinematografico, alle celebri colonne sonore, personaggi e citazioni.

"Disillusion" è infatti un viaggio attraverso il cinema muto e in bianco e nero dei primi cineasti, i fratelli Lumiere, Edison, Méliès; ed ancora icone come Chaplin e Marilyn Monroe, Kubrick e Fellini, ripercorrendo i cult movies della storia del cinema. Uno show eccentrico e unico pensato per un pubblico internazionale e di tutte le età.

In equilibrio tra Cinema e Magia, in un’alternanza di sketch musicali, trasformismo e Giochi di Prestigio, i due esuberanti artisti condurranno gli spettatori in un turbinio d’illusioni e grasse risate.

"Siamo felici di poter finalmente annunciare la nostra nuova rassegna" - commenta Giorgio Barbero, presidente del Circolo Magico - "Iniziamo con due artisti straordinari, che hanno calcato palchi di tutto il mondo e che dopo la tappa dronerese saranno nella loro Roma per condividere il palco addirittura con il maestro Silva. È un onore per noi averli a Blink e inaugurare il nostro magico anno insieme a loro.

La nostra rassegna magica quest'anno è ricca di appuntamenti, ben 6, che toccheranno oltre a Dronero anche i teatri di Busca e Cuneo. Ma l’attività di Blink non si ferma solo alla rassegna, a fine mese partirà anche la "SQUOLA" di magia, l'unica con la Q perchè si insegna a guardare con occhi diversi e nuovi la realtà. A fine settembre sono riprese inoltre le nostre attività istituzionali del venerdì per tutti i soci”.

Ingresso unico 12 euro. Da quest’anno, il Circolo Magico da la possibilità di acquistare la Blink Card: 4 spettacoli a scelta dei 6 della rassegna magica a 43 euro, per risparmiare e assicurarsi il posto per la magia.

La rassegna Sim Sala Blink è patrocinata dal Comune di Dronero, dalla Provincia di Cuneo, dall’ATL Cuneese, dalle Terres Monviso e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo. Informazioni e prenotazioni al numero 366.5397023 o consultando il sito web www.blinkcircolomagico.it.