Concerto nel Tempio di San Paolo ad Alba venerdì 7 ottobre

La Rassegna organistica internazionale, proposta da oltre 20 anni al centro culturale di Alba, è iniziata sabato 1 ottobre alle ore 21 presso il Tempio di San Paolo e vi attende venerdì 7 ottobre per un nuovo appuntamento.

Questo venerdì, sempre alle ore 21, si potrà assistere al concerto musicale tenuto dal direttore artistico Luca Benedicti in duo con il direttore artistico d'Alba musical festival Giuseppe Nova.

I due musicisti si cimenteranno nell'esecuzione dei diversi brani di celebri compositori quali Johann Sebastian Bach, come la Corale "Gioisci anima mia" e "Aria sulla IV Corda" per organo e flauto; Arcangelo Corelli: "Tema e Variazioni sull’Aria della Follia" per organo e flauto; Felix Mendelssohn: "Sonata in la maggiore op.65 n.3" per organo; Georg Philipp Telemann: "Aria sulla IV Corda" per organo e flauto; César Franck : "Pièce héroïque" per organo e molti altri.