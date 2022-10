Si avvia verso la conclusione la 1ª edizione di "Arpademia for Cuneo"

Domenica 9 ottobre alle ore 18 si terrà a Cuneo, nel Salone d’Onore in Via Roma n 28, il penultimo appuntamento della prima edizione di “Arpademia for Cuneo” con la Direzione artistica di Eleonora Perolini e la co-direzione artistica di Valentina Meinero.

L’evento ”Viaggio tra le corde”, conferenza musicale, tenuta da V. Meinero ed E. Perolini, è arricchito da un’esposizione di strumenti di (arpe) di varie epoche e tipologie. Vi sarà quindi un viaggio musicale che esplorerà sonorità differenti dal classico al celtico, dal popolare all’arpa terapia a seconda degli strumenti via via visti e di cui verranno esplicate le principale caratteristiche.

L’ultimo appuntamento della rassegna si terrà martedì 18 ottobre sempre presso il Salone d’Onore che ospiterà un meraviglioso concerto dell’arpista Delphine che il giorno successivo terrà una masterclass presso l’Auditorium della Salvi Harps a Piasco.

Per entrambi gli appuntamenti, organizzati anche grazie ad un contributo della CRC, l’ingresso è gratuito.