Tutto pronto per la 23^ Sagra d’Autunno a Piasco

Si inizia Venerdì 7 Ottobre 2022 con la serata di musica live, street food sulla piazza, e DJ fino a tarda notte. Poi, dalle ore 21,30 i Finley in concerto. A seguire dj set con Luca Testa. Presso il padiglione delle feste in P.za Biandrate con apertura cancelli alle ore 20 - Ingresso a pagamento 10€

Sabato 8 Ottobre è il momento del GiroPizza! Antipasto, 8 tipi di pizza, e dolce (15 €) Due turni di servizio: ore 19 e ore 21 Info e prenotazioni: Stefano 3472321669 e Marco 3467416574. A seguire, dj set con “Don Paolo DJ”.Special Guest: I TAMARRI DI 105 Presso il padiglione delle feste in P.za Biandrate - Ingresso a pagamento 10€ - prima consumazione omaggio.

Domenica 9 Ottobre dalle ore 10.00 aprono tutta una serie di attività:

Mostra mercato prodotti ortofrutticcoli, presso p.za Biandrate

Mostra di antiche varietà di mele, in collaborazione con il Conservatorio delle Biodiversità pomicole piemontesi - Fondazione Malva-Arnaldi, presso p.za della Pace

Mostra di pittura dell’artista Mondelli Luca, presso il palazzo comunale

Mostra fotografica a cura dello studio Ruatta Livio, in via Umberto I

Vendita torte pro-asilo, in p.za Martiri della Liberazione

Mostra di trattori d’epoca, presso p.za della Pace

Bancarelle lungo le vie del paese

Negozi in piazza

Dalle ore 11.30 l’inaugurazione ufficiale della 23^Sagra d’Autunno con il saluto delle autorità, in p.za Biandrate. Seguirà, alle ore 12.30 il grande pranzo a base di polenta di “Pignulet”: salsiccia, spezzatino, formaggi, e dolce (€ 12), in p.za Biandrate, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Piasco.

Non occorre prenotazione, siete tutti invitati!



Poi, dalle 14.30:

● Canti popolari per le vie del paese

● Musica dal vivo

● Dodo & Charlie

● Federico Rosso Trio

● Maurizio Rosso e Giuliano Bernardi

● Pompieropoli, presso P.za Martiri della Liberazione

● Mago Pongo, presso P.za Martiri della Liberazione

● Mostra d’arte in collaborazione con l’associazione Art en Ciel – presso Palazzo Caroni, via Roma. Durante il pomeriggio sarà possibile effettuare una visita guidata all’interno dei locali – per info e prenotazioni 338 8878092 oppure 335 5841194

● ANDIAMO AL SUCCO…Dimostrazione pubblica di spremitura delle mele per fare il succo, il sidro, l'aceto. A cura della Coop. IL FRUTTO PERMESSO - Bibiana, presso P.za della Pace.

● Distribuzione di frittelle e caldarroste in Piazza Biandrate

● Macinatura con mulino a pietra del granturco “Pignulet”, in piazza Biandrate.

Dalle ore 19 è il momento di Ën Bocon ëd sin-a ‘n Companìa. Tagliere di formaggi e salumi, pasta, e dolce a 10€.

Alle ore 21 la serata danzante con l’orchestra Maurizio e la Band, con ballo a palchetto, presso il padiglione delle feste in P.za Biandrate.

Lunedì 10 Ottobre. Alle ore 21.00 si svolgerà Piasco per lo sport - Una serata per incontrare e conoscere le realtà sportive di Piasco. In collaborazione con Polisportiva Piaschese, Team Vigor, Velo Club Esperia Piasco, Podistica Valle Varaita, e Hydro Sport - Piscina di Piasco. Presso il padiglione delle feste in P.za Biandrate - Ingresso libero Martedì 11 Ottobre alle ore 21 la “Sonata per Tubi” - arie di musica classica per strumenti inconsueti. Con la compagnia “Nando e Maila”. Presso il padiglione delle feste in P.za Biandrate - Ingresso a pagamento 8 €

