Motociclismo - Trasferta sul circuito francese di Pau Arnos per tre piloti cuneesi

Il Circuito Europeo di Pau - Arnos, situato nel dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione francese della nuova Aquitania, ha ospitato una prova valida per il campionato 125 GP Klass, al quale hanno preso parte anche tre piloti di casa nostra.

Hanno infatti affrontato la lunga trasferta la giovanissima borgarina Arianna Barale, il buschese Marco Lovera, entrambi tesserati per il Moto Club Bisalta Drivers Cuneo, scesi in pista con due Honda RS 125 GP, messe gentilmente a disposizione dalla concessionaria saviglianese Marino Moto, presente con Adriano Marino, che era alla guida di una Honda RS 250 GP.

Il bellissimo circuito transalpino, comprendente tratti in salita ed in discesa, con curve in contropendenza, ha permesso al pubblico francese di vedere all’opera Arianna Barale, che ha concluso le due gare rispettivamente in decima e nona posizione, risultati che le hanno consentito l’ingresso nella top ten finale.

Marco Lovera ha concluso in ottava posizione le gare della 125, mentre Adriano Marino, impegnato nella classe 250, ha conquistato una buona quinta posizione.

“Quello francese è stato un bel week end - hanno esclamato all’unisono Arianna Barale e Marco Lovera - che ci ha permesso, grazie alla disponibilità della Marino Moto, che ringraziamo, di divertirci su un bel circuito, in precedenza a noi sconosciuto”.