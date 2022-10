Saluzzo, lo Spazio culturale piemontese vara i "Salotti letterari"

Lo spazio culturale piemontese di corso Roma 4 vara una nuova iniziativa a partire da ottobre: i "Salotti". Si tratta di incontri per parlare di Letteratura, Filosofia, Storia e Scienza condividendo conoscenze e idee, ma anche dubbi, in collaborazione di esperti e appassionati di cultura.

Il primo salotto letterario si apre mercoledì 12 ottobre alle 17 e sarà condotto da Loredana Cella, curatrice di libri e antologie riguardanti Torino e il Piemonte.

Ospite la professoressa Maria Teresa Pennino, che intratterrà, per un tempo breve, il pubblico sulla vita e le opere di Frida Kahlo prima di dare spazio ai partecipanti per interventi sul tema e fare proposte culturali per il prosieguo della rassegna.

Uno spuntino allieterà l'incontro.

Ulteriori info: Angela Delgrosso tel. 330 204153