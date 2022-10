A Saluzzo, "Lontano dietro le nuvole": primo spettacolo al Teatro del Marchesato

"Lontano dietro le nuvole" la nuova stagione del Teatro del Marchesato, in scena da venerdì 7 ottobre sul palcoscenico di piazza Vineis, scritto da Chiara Miolano, Gessica Racca e Laura Sassone, diretto da Laura Sassone.

"E’ la trasposizione teatrale del famoso romanzo “Una questione privata” di Beppe Fenoglio - spiegano le autrici - in cui siamo partite dallo studio del suo lavoro per concentrarci sui personaggi che popolano questo piccolo dramma e sui rapporti forti e vivaci che si creano fra essi, in modo da restituire l’atmosfera di amore e di vita che caratterizza il romanzo fenogliano".



Il protagonista Milton è l’emblema della visione dello scrittore albese della guerra e della vita, un ragazzo dilaniato dai sentimenti, diviso fra dovere sociale e questioni personali, che si ritrova a ripercorrere in una serie di flashback gli incontri e gli scontri che lo hanno portato a essere non solo uno dei simboli della resistenza langarola e fenogliana, ma soprattutto un personaggio profondamente umano che rincorre l’amore per la giovane Fulvia sulle note dolci e malinconiche di Over the rainbow suonata da un grammofono.

Intorno a loro tanti personaggi che attraversano la vita di Milton e accompagnano lo spettatore in un viaggio che unisce la durezza della guerra e della vita partigiana, ai legami di amicizia e di amore che caratterizzano la giovinezza di ragazzi affamati di vita.

In scena Matteo Rosso, Leonora Arnolfo, Alberto Vassallo, Luana Pes, Federico De Simone, Simone Bergalla, Alberto Gagia, Lucetta Paschetta e Chiara Miolano.

Lo spettacolo che omaggia Fenoglio nel centenario della nascita andrà in scena venerdi 7 e sabato 8 ottobre, in replica venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 ottobre, venerdi 21 e sabato 22 ottobre sempre alle 21 presso il Teatro del Marchesato in piazza Vineis 11.

Ingresso: 8 euro, 5 euro il ridotto per gli under 18.

Per Prenotazioni teatro.marchesato@gmail.com, o al numero 3336979063 con chiamata o messaggio WhatsApp..

Ulteriori info sul sito web www.teatrodelmarchesato.it o su Facebook e Instagram.

Le autrici ringraziano il Centro Studi Beppe Fenoglio - Centenario Fenogliano, gli Eredi Fenoglio e la Casa Editrice Einaudi per l’utilizzo del testo, l’Ecomuseo della resistenza di Rossana per l’aiuto e la disponibilità, Tamara Gosman per l’aiuto nelle coreografie.