Calcio Serie D: poderosa rimonta giallorossa, 3-2 del Bra al Derthona

Il Bra supera 3-2, in rimonta, il Derthona nella settima di andata. Decisamente positiva la prestazione dei giallorossi, sopraffatti nella prima mezz'ora di gioco ma capaci di reagire, creare occasioni e realizzare tre gol pesanti. Prima con Menabò su rigore, poi con un pezzo di bravura di Marchetti, infine con Pavesi. Decisivo con la sua grinta e le sue giocate Derrick, in campo dal minuto 31. Ininfluente il gol del 3-2 di Ciko a tempo ormai scaduto.

LA CRONACA

Prima emozione poco dopo il quarto d'ora. Protagonista Romairone che, con una potente conclusione mancina dal limite dell'area, colpisce il palo alla destra di Ujkaj. Gli ospiti si fanno preferire in avvio di gara. Atteggiamento premiato dal gol del vantaggio che arriva al minuto 20. Punizione di Ciko, Gomez di testa anticipa tutti ed insacca, 0-1. Floris corre ai ripari alla mezz'ora. Out Dall'Olio, tra l'altro ammonito, in campo Derrick che si sistema sul fronte d'attacco con arretramento di Bongiovanni sulla linea difensiva. Il nuovo entrato si rende subito pericoloso, vivacizzando la manovra giallorossa. Al 38' ottimo spunto sull'out di destra e palla in mezzo sulla quale Cassata non riesce ad intervenire. Bra ad un passo dal pareggio poco dopo. Bongiovanni per Tuzza e rovesciata spettacolare respinta dalla base del palo. Ancora giallorossi insidiosi al tramonto del primo tempo, nuovamente con Tuzza il cui tiro a colpo sicuro viene salvato sulla linea da Tambussi. Prima dell'intervallo proteste della squadra di casa: sembrano esserci gli estremi per il calcio di rigore dopo l'intervento di Tambussi su Pautassi. Ne fa le spese Floris, espulso dall'arbitro. Squadre negli spogliatoi con gli ospiti in vantaggio di una rete ma Bra in netto crescendo rispetto alla prima fase della partita.

Pronti via e ci riprova Romairone, Ujkaj non si fa sorprendere sul proprio palo e respinge in corner. Il Bra attacca ma è il Derthona a sfiorare il raddoppio al 65'. Gomez sfrutta un rimpallo e va al tiro, Ujkaj alza sulla traversa con un colpo di reni. Pareggio giallorosso sull'azione successiva. Derrick crossa in mezzo, Fomov tocca con la mano: calcio di rigore. Menabò dagli undici metri insacca, 1-1 al 68'. La sfida si infiamma, il Bra prende fiducia e si porta in vantaggio al 74'. Pennellata su corner di Capellupo per Marchetti che, al volo, calcia imparabilmente. Autentica prodezza quella del difensore, non nuovo a questo tipo di conclusioni: 2-1. Squillo di Pavesi al 90': Edo ed il palo dicono di no sul tiro ravvicinato del numero 10, precedentemente subentrato a Cassata. Cinque minuti di recupero non sono sufficienti, al Derthona, per recuperare lo svantaggio. Anzi, è la squadra di casa ad infilare il tris con un'azione personale di Pavesi. Ininfluente il gol di Ciko a tempo ormai scaduto. Il Bra centra la seconda vittoria di fila dopo il 3-1 di Pinerolo

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Dall'Olio (31' Derrick), Marchetti, Tos, Pautassi; Daqoune (66'' Gerbino), Capellupo, Tuzza; Cassata (66'' Pavesi), Menabò (75' Olivero), Bongiovanni. A disp: Favaro, Quitadamo, Derrick, Pavesi, Di Benedetto, Olivero, Gerbino, Mawete.

Derthona (3-4-1-2): Edo, Tambussi (75' Sacca), Soplantai, Zucchini; Fomov (88' D'Arcangelo), Giannone, Ciko, Agazzi; Manasiev; Gomez, Romairone (75' Coccolo). A disp: Fiory, Roma, Sacca, Procopio, Coccolo, Daffonchio, D'Arcangelo, Matera, Linussi

Gol: 20' Gomez, 68'Menabò (rig), 74' Marchetti, 90'+5 Pavesi, 90'+6 Ciko

Ammoniti: Dall'Olio, Daqoune, Soplantai, Marchetti, Manasiev

Espulso: Floris al 44' per proteste

Arbitro: Federico Olmi Zippilli, assistenti Andrea Pelotti di Bologna e Beatrice Toschi di Imola