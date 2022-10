Cuneoginnastica: ottimo bronzo nel campionato regionale Gold 3 Allieve

Palaginnastica, Torino. Poco dopo l'oro delle compagne più esperte le giovani ginnaste del settore agonistico di artistica sono state impegnate nel campionato di squadra Gold 3 e per la prima volta sono salite sul podio, tutte insieme, dopo una gara in cui hanno dato il loro meglio.

Poco prima le compagne più esperte conquistavano l'oro nel campionato di Gold 1 che è riservato alle allieve nate nel 2010 e 2011; così, anche le giovanissime non hanno voluto essere da meno e pur iniziando la gara a trave, attrezzo molto insidioso, hanno dimostrato a tutti di essere all'altezza nonostante la tensione.

Dopo la trave, la gara è stata tutta in discesa, così le ginnastine hanno affrontato con serenità gli attrezzi mancanti, il corpo libero, il volteggio e le parallele.

Le atlete, allenate da Chiara Giordano sono Bessone Eleonora, Delfino Sophia, Pace Adele e Caterina Reinero Shahin.

Grande soddisfazione e sorpresa dunque per questa giovane squadra che nella prima gara di stagione arriva direttamente a podio; il sistema di punteggi on line non funzionava lasciando quel pò di "suspense" tra pubblico ed atlete sfociato poi in applausi e abbracci di gioia.