Cuneo: presentata la 39^ edizione della Stracôni [VIDEO]

E' stata presentata ieri, martedì 4 ottobre alle 18 nel salone d'onore del Comune di Cuneo la 39^ edizione della Stracôni. Il tanto atteso appuntamento solidale e sportivo guarda al futuro cercando di reinventarsi nella contemporaneità pur mantenendo i propri tratti distintivi e proponendo un fitto calendario di eventi.



L'incontro è stata anche occasione di ufficializzare il nuovo direttivo della Straconi, con Fabrizio Giai come presidente, Gigi Migliore come nuovo vicepresidente e lo storico Fondatore Sergio Costamagna come presidente onorario.



La manifestazione si terrà dall'11 al 24 novembre prossimo e punta a far dialogare personaggi del mondo del lavoro, delle associazioni, degli enti, proponendosi in questo caso come, letteralmente, vetrina della città di Cuneo e delle sue eccellenze. Fondamentale, quindi, l'attenzione all'inclusività (anche in senso anagrafico) e ai rappresentanti di sport, cultura e turismo.