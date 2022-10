Meglio i portabottiglie classici o refrigerati?

Cosa scegliere tra un portabottiglie classico o uno refrigerato? Stiamo parlando di uno strumento molto utile se vogliamo mantenere il vino a una buona temperatura e poterlo conservare a lungo.

Conservare un vino a una temperatura sbagliata e in condizioni non adatte potrebbe infatti alterarne le proprietà organolettiche . Ciò comporterebbe uno spreco non da poco!

In questo articolo, andremo quindi a vedere quale rappresenta la migliore opzione e perché. Insomma avere una cantinetta vini piccola potrebbe essere la soluzione più semplice, ma ovviamente il tutto dipende dagli spazi e dalle esigenze..

Portabottiglie classico o refrigerato?

Andiamo adesso a scoprire quali sono i tipi di portabottiglie disponibili sul mercato e quale scegliere.

Prodotti come quelli di cantinettavino sono certamente un colpo azzeccato. Alcuni frigo per vini consentono infatti di conservare vini bianchi, rossi o rosati nello stesso scompartimento.

Perché preferire un portabottiglie refrigerato

Un portabottiglie classico permette certamente di stoccare i nostri vini, ma per un’ottima conservazione degli stessi avremo bisogno di un ambiente adatto che eviti l’alterazione della qualità del vino.

Se hai a disposizione una cantina con una temperatura stabilmente fresca, un certo tasso di umidità e dove non penetri molta luce, allora potrai usare un portabottiglie classico.

Un portabottiglie refrigerato ti permette invece di avere una cantinetta vini moderna direttamente a casa tua. Questi prodotti creano l’ambiente perfetto per la conservazione del vino.

Ti servirà sapere quali sono i vantaggi di avere un portabottiglie refrigerato a casa tua:

Mantengono I vini sono a una temperatura sempre costante, proprio per evitare di alterarne le caratteristiche; Mantengono al riparo le bottiglie dalle radiazioni ultraviolette, perché si sa che la luce ha anche un impatto sulla conservazione del vino; Il livello di umidità è mantenuto costante; Prevengono la formazione di batteri; Protegge a lungo la qualità del vino; Ottimizzano lo stoccaggio delle bottiglie, il maggior numero nel minor spazio possibile.

Svantaggi (ma non proprio) di un portabottiglie refrigerato

Sicuramente ti starai dicendo, perfetto, ma i costi di manutenzione sono più alti, come ad esempio l’elettricità, l’acquisto del frigo ecc.

Sono delle ragioni importanti e ti fanno titubare un attimo, ma se sei un appassionato del vino vorrai evitare che i tuoi vini vadano a male.

Per quanto riguarda la bolletta della luce, tutti i portabottiglie refrigerati di ultima generazione hanno un sistema di risparmio energetico. L’impatto sulla bolletta dipenderà quindi esclusivamente dalla dimensione dello stesso.

Conclusione su portabottiglie classico o refrigerato

Poter conservare e stoccare le bottiglie di vino è una priorità quando se ne collezionano tante per poterle stappare al momento giusto.

Scegliere il tipo di portabottiglie che fa per te dipenderà dalle tue esigenze ma anche da cosa vuoi ottenere. Se hai una cantina che puoi dedicare allo stoccaggio delle tue bottiglie di vino allora opta pure per un portabottiglie classico.

Se così non fosse, allora non ti resta che optare per un portabottiglie refrigerato. Ce ne sono di tutte le dimensioni e a volte anche un frigo per vini piccolo potrà fare al caso tuo.