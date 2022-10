A Chiusa Pesio Franco Graglia e Marco Gabusi: focus sul rifacimento del ponte di via Mondovì

Si è tenuta nella mattinata di oggi (giovedì 6 ottobre) la visita del vicepresidente del consiglio regionale Franco Graglia e dell'assessore Marco Gabusi a Chiusa di Pesio. Obiettivo, fare il punto sul progetto di rifacimento del ponte di via Mondovì.

"Mentre la progettazione si avvia alla fase finale il nostro Comune è stato ammesso a una prima tranche di finanziamenti dal Ministero della Transizione Ecologica, da gestire con regia regionale" ha detto il sindaco Claudio Baudino in un post su Facebook.

In virtù degli ultimi rincari, però, mancano ancora alcune risorse. Baudino si appella a tutti gli enti del territorio, per "trasformare il ponte da progetto innovativo a realtà in grado di mettere in sicurezza il nostro paese".

"Lavoriamo senza sosta per garantire alla Valle Pesio la migliore progettazione possibile per affrontare le trasformazioni ambientali, sociali ed economiche dei nostri giorni" ha concluso il sindaco.