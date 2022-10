“Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare!”: il progetto regionale approda a Mondovì

La città di Mondovì ha aderito al progetto della Regione Piemonte "ACT YOUR JOB. CERCHI LAVORO? FATTI TROVARE!" che ha lo scopo di incrementare l'occupazione dei giovani tra i 18 e i 35 anni, in linea con le peculiarità degli scenari dei mercati del lavoro locale, offrendo opportunità lavorative creative, in grado di incoraggiare le persone a sviluppare il loro potenziale e fornendo ai ragazzi competenze utili alle esigenze del mercato del lavoro.

In particolare la Città di Mondovì, in qualità di Comune sede di Centro per l'Impiego, relativamente a questo progetto, ha pubblicato sul sito www.comune.mondovi.cn.it un avviso di selezione che prevede tra le altre attività l'inserimento in un percorso laboratoriale, un "job hub", per alcuni giovani facilitatori (i "job coach") che si occuperanno di mansioni legate alla ricerca lavoro, tra cui l'accompagnamento di dieci giovani - i "job player" - in un percorso di tutoraggio in azienda.

I giovani interessati a candidarsi come "job coach" - posizione per cui è previsto un contributo economico - devono inviare la propria domanda, corredata da curriculum vitae e documento di identità in corso di validità, via mail a comune.mondovi@postecert.it entro e non oltre le ore 12 del 15 ottobre 2022 indicando in oggetto: “Candidatura al ruolo di Facilitatore (Job Coach) nell’ambito del progetto “Act Your Job. Cerchi lavoro? Fatti trovare!”.

Per i dettagli della domanda e ogni altra informazione si invita a consultare il sito del Comune di Mondovì.