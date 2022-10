Alba, le modifiche alla viabilità per la visita del Presidente della Repubblica

Per la visita ad Alba del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma domani, venerdì 7 ottobre, sono previste alcune modifiche alla viabilità cittadina.



Dalle ore 8 di oggi, giovedì 6, alle ore 20 di venerdì 7 ottobre divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Vittorio Veneto, piazzale ex Convitto/Asl Cn2, piazza Borsellino, piazza Falcone, via Vida, via Accademia.



Inoltre, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli venerdì 7 ottobre:

- dalle ore 12.00 alle 13.30 nel tratto di corso Europa compreso tra via Dario Scaglione e la rotatoria di San Cassiano direzione periferia;



- dalle ore 14.30 alle 15.30 nel tratto di corso Europa compreso tra la rotatoria di San Cassiano e via Dario Scaglione direzione centro;



- dalle 12.00 alle 15.30 in via Dario Scaglione nel tratto tra corso Europa e via Ognissanti ambo i lati;



- dalle ore 12.00 alle 17.30 in piazza Monsignor Grassi (parcheggi lato via Vida e Diocesi di Alba).