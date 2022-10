Per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in programma venerdì 7 ottobre ad Alba, dalle ore 15 alle ore 18 si consiglia agli automobilisti in uscita dalla città di utilizzare via Ognissanti e corso Nebbiolo, dalla rotonda delle Vigne verso la tangenziale.

Dalle ore 15 alle ore 18 evitare il percorso su corso Matteotti, corso Torino e vecchio ponte Albertino sul Tanaro, dove potrebbero esserci rallentamenti.