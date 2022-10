Anche a Fossano si manifesta per l'Iran libero

Sabato 8 ottobre, dalle ore 17.30, si terrà in Piazza Manfredi a Fossano un sit-in di sostegno alle rivolte in Iran. Alla manifestazione, indetta dall’Associazione Radicali Cuneo “Gianfranco Donadei”, hanno già aderito +Europa Provincia Granda, ApertaMente, Free Tibet Italia Onlus, ANPI Fossano e Circolo Partito Democratico di Fossano.

“Scendiamo in piazza per sostenere le rivolte nate dalla morte di Mahsa Amini che vedono un protagonismo femminile davvero incredibile” – hanno dichiarato in una nota gli organizzatori della manifestazione.

“Siamo convinti – si legge ancora nella nota – che il regime dll’Ayatollah Ali Khamenei vada combattuto e che finalmente anche l’Iran diventi un Paese libero e democratico. Le centinaia di arresti e di uccisioni di chi sta manifestando per chiedere il rispetto dei propri diritti umani, sono atti che non si possono tollerale. Il coraggio delle donne che in queste ore stanno manifestando per chiedere la libertà è davvero tanto; la comunità internazionale non può girare la testa dall’altra parte. Sostenere il loro coraggio e il loro bisogno di libertà è ciò che possiamo fare noi, qui, adesso, per amplificare la loro voce”.