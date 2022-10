Bovesana in parte chiusa per il recupero di un mezzo pesante fuori strada

Si renderà necessaria la chiusura al traffico di un tratto della Bovesana per consentire il recupero del mezzo pesante che nella mattinata di oggi (giovedì 6 ottobre) è finito fuori strada lungo il collegamento tra il capoluogo e Boves.

L’incidente non ha fortunatamente provocato feriti, ma costringerà all’interruzione al traffico a partire dalle ore 14 di oggi e sino al termine delle operazioni, dalla rotonda di Fontanelle (nei pressi della ditta Oggero) alla rotatoria per Roccavione, innesto Statale 20. Secondo quanto comunicato da ANAS - i cui tecnici si trovano sul posto assieme ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine - la viabilità sarà temporaneamente indirizzata su percorso alternativo, con indicazioni in loco.