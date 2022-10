Bra: nuove linee per il trasporto pubblico e si viaggia tre mesi gratis

Entra in vigore il 10 ottobre il nuovo trasporto pubblico locale di Bra. Molteplici le innovazioni rispetto al passato, frutto di un attento studio effettuato nei mesi scorsi insieme all’Agenzia per la mobilità piemontese sulle utenze della conurbazione cittadina, che si estende anche ai centri di Cherasco, Pocapaglia e Sanfrè.

Sono previste nuove corse (in primis a servizio degli studenti degli istituti scolastici superiori) e orari ottimizzati. In particolare, viene potenziato il collegamento tra la città della Zizzola e l’ospedale di Verduno attraverso l’introduzione di una corsa disponibile ogni mezz'ora. Ciò sarà realizzato grazie all'alternanza di due linee che collegano Bra con Pollenzo e Sanfrè, che si incroceranno presso la pensilina di via Vittorio Veneto.

Nel dettaglio, la linea 1 (Movicentro - Ospedale di Verduno), oltre ad alternarsi alla linea 2 per un servizio alla mezz'ora nei giorni lavorativi, vede introdotte delle corse anche il sabato pomeriggio e la domenica.

La linea 2 (Sanfrè - Bra - Ospedale di Verduno) è stata prolungata sino all'ospedale: è la linea che da Sanfrè passa nella frazione Bandito e in centro a Bra per per poi dirigersi al nosocomio.

È inoltre prevista l’istituzione di una navetta interna alla città: si tratta della linea 3, che attraverserà Bra (dal centro commerciale Big Store al cimitero di corso Monviso) ogni due ore, collegando alternativamente Riva e San Matteo. Questa linea tuttavia risulta inizialmente sospesa in alcune fasce orarie per carenza di personale.

La linea 4 (Bra - Cherasco) si alterna alla linea extraurbana 415 fornendo un servizio di collegamento tra le due città ogni mezz'ora. La stessa linea serve la frazione di Roreto, che risulta così collegata ogni ora al proprio capoluogo e a Bra ogni mezz'ora grazie all'alternanza con la linea extraurbana 35. La frazione Bricco resta servita dalla stessa linea extraurbana 35 ogni ora.

La linea 6 (Bra - San Michele - America dei boschi) e la linea 7 (Bra - Pocapaglia) sono fortemente rinnovate e integrate fra loro. Il servizio delle due linee vede ora altrettanti bus che, ogni ora, uno in senso orario e uno in senso anti-orario, effettuano un costante percorso ad anello tra Bra e Pocapaglia. Per gli utenti di Pocapaglia è così possibile raggiungere Bra da due direttrici (zona Casa della salute o piazza Spreitenbach), così come gli utenti di San Michele possono rientrare a casa con due percorsi, dal centro cittadino o da piazza Spreitenbach via Pocapaglia. La linea 7 effettua anche un servizio interno alla città a servizio del quartiere Bescurone.

Nel complesso queste linee collegano il concentrico alle diverse frazioni consentendo agli utenti di muoversi ovunque con un solo cambio. Inoltre, tutte le frazioni e i quartieri della città mantengono il collegamento con la stazione ferroviaria in orari compatibili con quelli dei treni da e per Torino e Alba. Il quadro completo di tutte le corse del trasporto pubblico locale di Bra, con indicazione delle fermate e dei relativi orari, può essere consultato sul sito internet del gestore del servizio, le autolinee Sac, al link www.viaggisac.it

Infine, per per favorire il ricorso al trasporto pubblico, ancor più utile in questo periodo di forti rincari dei combustibili, l’Amministrazione comunale ha avviato l’iniziativa “ViaggiaGratis”, che consente ai residenti dei comuni della conurbazione che siano maggiorenni di viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi del trasporto pubblico fino all’8 gennaio 2023. Non c’è bisogno di biglietto o di tessere, è sufficiente salire sui bus.

Maggiori informazioni presso l’Ufficio Trasporti del Comune allo 0172.438313 – mail: trasportipubblici@comune.bra.cn.it.