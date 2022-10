Chiude "La Pergola", storica pizzeria ai piedi del Santuario di Santa Lucia

Dopo quasi trent'anni di attività chiude la pizzeria "La Pergola" nel comune di Roccaforte Mondovì.

A gestirla dal 1994 la titolare Bruna Vettorato, ma la storia di questo storico locale ai piedi del Santuario di Santa Lucia, come ricorda lei stessa, è molto più lunga: "Quando ho iniziato questa avventura il locale era chiuso da circa due anni, ma era già molto conosciuto: infatti ha un passato lungo più di cent'anni".

La decisione della chiusura è stata ponderata quanto sofferta, ma ogni favola che si rispetti ha un fine.

"E' una decisione sofferta, ma penso che questo sia il momento giusto per prenderla" - spiega Bruna - "mia figlia fa un lavoro diverso dal mio, che le piace e le dà molte soddisfazioni, quindi per l'attività non c'era una prosepettiva di futuro in questo senso e dunque questo era il momento migliore".

Sulla difficile situazione che stanno affrontando i commercianti, dopo la pandemia e con la nuova tegola delle bollette la titolare del "La Pergola" dice: "Spero con tutto il cuore che questo futuro che, al momento è decisamente nero, possa cambiare per tutti i giovani che hanno aperto o che stanno portando avanti la propria attività. Questo lavoro richiede passione e ti assorbe completamente, richiedendo anche molti sacrifici in termini di tempo".

Chi ha conosciuto la signora Bruna in questi anni sa che è una persona molto riservata, ma sempre pronta ad ascoltare e ad aiutare. Lo sanno i clienti, ma anche i ragazzi che nel tempo hanno lavorato con lei, diventata più che un "capo" una seconda mamma.

"Voglio ringraziare tutti quelli che in questi anni hanno lavorato con me" - prosegue Bruna - "nel mio locale ho accolto molti giovani che poco a poco sono diventati come una seconda famiglia. Loro sono quelli che mi mancheranno di più, così come tuti i clienti che sono diventati come amici. I ragazzi del volley che si sono susseguiti generazione dopo generazione, venedo prima da ragazzini, poi con le mogli e i figli. Un grazie anche a tutti i turisti che, venendo in montagna, scegliavano il nostro locale per una sosta".

Sempre discreta, mai una parola fuori posto, Bruna e il suo locale sono conosciuti e apprezzati ben oltre i confini delle vallate monregalesi, tantissimi liguri, infatti, in occasione delle vacanze o delle festività facevano tappa fissa a "La Pergola".

Immediate le reazioni sui social dopo l'annuncio della chiusura.

Nei commenti c'è Marco che scrive: "Grazie, grazie della pazienza di quando giovanotti facevamo tanta confusione, della delicatezza delle prime cene con le fidanzatatine, della cordialità di quando entravamo coi primi passeggini, dell'allegria nel festeggiare i compleanni dei nostri figli" o Letizia che ricorda: "Io ho 31 anni ed ancora prima di iniziare a camminare venivo a mangiare da voi con i miei genitori, clienti da una vita...ancora la scorsa estate siamo venuti a trovarvi con amici, quando siamo su a Frabosa in ferie...e chi se la dimentica la vostra pizza!".

"I messaggi che ho ricevuto mi hanno davvero commossa" - dice Bruna Vettorato - "Non mi aspettavo così tante dimostrazioni di affetto. Questo mi fa capire che negli anni, con il mio lavoro, sono riuscita a costruire un bel rapporto con tutti quelli che ho conosciuto. Per regalare un sorriso, nei prossimi giorni condividerò alcune "perle" raccolte in questi anni..."

La pizzeria chiuderà il 16 ottobre e sono numerosissime le prenotazioni arrivate per poter godersi ancora un momento in questo storico locale.

"Ho tantissime persone che hanno prenotato per poterci salutare un'ultima volta, penso che il 16 mi toccherà aprire il dehors - scherza - "Ci tengo, però, a dire ancora una volta grazie a tutti, siete stati la mia forza".