Le note di compositori immortali risuoneranno a Bra per il "Concerto per Santa Chiara"

Domenica 16 ottobre nella splendida cornice barocca della chiesa di Santa Chiara risuoneranno le note di immortali compositori come Mendelssohn-Bartholdy, List e Chopin. Ad esibirsi in un concerto di musica per pianoforte sarà il maestro Alessandro Varlotta, musicista braidese classe 1970 che vanta collaborazioni con diverse realtà locali e che ha partecipato ad alcune manifestazioni di “Piemonte in Musica”.

L’appuntamento, organizzato dalla Città di Bra in collaborazione con l’associazione “Ettore Molinaro Amici di Santa Chiara e di Bernardo A. Vittone”, è ad ingresso gratuito e prenderà avvio alle 17.

Informazioni e prenotazioni al numero 0172-430185 o alla mail: turismo@comune.bra.cn.it.