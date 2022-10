Cuneo: l'amministrazione comunale consegna la Costituzione ai neo diciottenni

Oltre 100 neo diciottenni residenti nel territorio comunale hanno partecipato ieri, mercoledì 5 ottobre, alla cerimonia di consegna della Costituzione organizzata dall'Amministrazione Comunale nel Salone d’Onore di Palazzo municipale.



Alla cerimonia hanno preso parte, oltre all’Assessora comunale alle Politiche Giovanili Cristina Clerico, anche il vice Presidente della Consulta giovanile Luca Bellini, il personale dello sportello Europe Direct Cuneo, che ha consegnato una copia della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea, e la Presidentessa AVIS Cuneo Rosina De Luca, che ha illustrato ai presenti l’importanza della donazione del sangue.



«Abbiamo scelto di consegnarvi la Costituzione per darvi il benvenuto come nuovi cittadini attivi a pieno titolo - ha detto l’Assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico ai tanti ragazzi presenti nel Salone d’Onore - per invitarvi ad essere protagonisti della vita civica, consapevoli dei vostri diritti e del rapporto che essi hanno con i doveri che di fatto li tutelano. È un regalo prezioso e impegnativo, perché la Costituzione è il pilastro fondante la nostra casa, la democrazia. Per conservarla, o meglio per coltivarla, occorre l'impegno di ciascuno di noi; è la passione di ogni cittadino che la fa vivere ed è la vostra giovane e fresca energia che la può alimentare al meglio. Vi invitiamo a essere orgogliosi del contenuto della nostra legge fondamentale, ricordando che non è stata indolore la strada percorsa per addivenirvi; ogni suo articolo è frutto del coraggio e spesso del sacrificio di chi ha creduto nella libertà e nella pari dignità di ogni essere umano e ha lottato perché divenissero valori condivisi e non trattabili».



Per coloro che non hanno potuto partecipare alla cerimonia di consegna, è prevista la possibilità di ritirarne una copia presso l’Informagiovani di Cuneo (in Via Santa Maria n. 1) durante le ore di apertura dell’Ufficio: dal lunedì al giovedì 8.30 - 17.00, venerdì 8.30 -13.