Flash mob del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese alla Fiera del Marrone

In occasione dell’inaugurazione della 23^ Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, i Centri per disabili “Centro Lavoro Protetto” e “’Ou Bourc” del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese promuovono per venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 11 un flash mob inclusivo.

Il flash mob si terrà a Cuneo in piazza Foro Boario (davanti all’Open Baladin) e i passanti che lo desiderano potranno unirsi liberamente ai balli che gli ospiti dei Centri proporranno, per sperimentare insieme a loro un’esperienza unica di divertimento e condivisione a ritmo di musica.

Con questa iniziativa, denominata I.N.F.I.E.R.A. (Insieme Noi Fuori per un’Inclusiva Edizione di Ritmo Autunnale), s’intende partecipare alla Fiera portando in dote un messaggio di inclusione.

Il Consorzio, insieme a ospiti e operatori dei suoi centri diurni, invita tutti a partecipare!