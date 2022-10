I bimbi della primaria di Monesiglio hanno sperimentato le varie fasi della vendemmia

Anche l’anno scolastico 2022 - 23 si è aperto all’insegna della didattica outdoor per la Scuola Primaria di Monesiglio.

Nei giorni scorsi, infatti, gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, si sono recati presso la cantina Boschetto Alta Langa, dove hanno potuto sperimentare direttamente la pigiatura dell’uva con i piedi, per ottenere il mosto e la vendemmia. Tradizioni antiche, per alcuni anche sconosciute, che hanno incuriosito e appassionato i bambini.

Un grazie all’azienda vitivinicola monesigliese e, in particolar modo, a Gianni Magliano per la divertente e interessante attività e per l'accoglienza.