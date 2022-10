“Il piatto forte dei Rifugi- raccolti in un video realizzato dalla giornalista Tiziana Fantino

Mercoledì 19 ottobre alle ore 21 al cinema Monviso (ingresso libero con prenotazione online a questo link ), all’interno degli eventi organizzati in occasione della 23ª edizione della Fiera Nazionale del Marrone, si terrà la presentazione del video “Il piatto forte dei Rifugi- Dalle Alpi Marittime alle Alpi Cozie”, realizzato dalla giornalista di Targato Cn Tiziana Fantino, appassionata frequentatrice escursionista e alpinista, vincitrice del premio Cai Regione Piemonte “Giornalista di Montagna - 2021”.



In parte oggetto di seguite pubblicazioni sulle pagine di Targato Cn, le realtà culinarie di 15 rifugi delle Marittime e Cozie sono raccontate dall’autrice attraverso la voce dei gestori in quota. Un filmato ideato e concretizzato nei mesi estivi, realizzato raggiungendo i rifugi alpini ed escursionistici che hanno aderito al progetto, con l’obiettivo la promozione e la valorizzazione del territorio montano e dei suoi prodotti.



Camminare sui sentieri attorno a sua maestà la Regina delle Marittime e al Re dei Re, il Monviso, osservare ed emozionarsi al fischio della marmotta o alla vista di uno stambecco o un camoscio e conoscere la realtà di chi lavora in quota (i gestori dei rifugi) e ha eletto queste montagne a loro dimora, diventa un valore aggiunto al grande patrimonio ambientale.



«Ho scelto le Alpi Marittime e Cozie – spiega Tiziana Fantino - per la morfologia del paesaggio e le due imponenti vette che le identificano e che si vedono da molto lontano, anche da altre Regioni: (Argentera, 3.297 m) la Regina delle Marittime e il (Monviso, 3.887 m) il Re di Pietra, da cui nasce il grande fiume d’Italia. Due realtà del gruppo Alpino rappresentate esteticamente e culturalmente sui due versanti italiano e francese, costituite da Montagne e Valli simbolo per escursionisti e alpinisti, salite e attraversate ogni anno da migliaia di persone».

Nel corso della serata sono previsti interventi con protagonisti del mondo della montagna.