La Langa del Dolcetto: passeggiata d’arte e natura tra Rodello e Montelupo Albese

L’associazione culturale Colline e Culture in collaborazione con l’Associazione Terre Alte, i Comuni di Rodello, Montelupo Albese e Diano d’Alba, il Museo di Arte Sacra Contemporanea di Rodello promuovono nella giornata di sabato 15 ottobre una passeggiata con partenza da Rodello per scoprire le colline della Langa del Dolcetto e nel pomeriggio la visita alla mostra “Il Sacro e la fragilità” nella sede rodellese del Museo Diocesano.

Il luogo di incontro è la piazza comunale di fronte al Municipio di Rodello alle ore 9.45; la partenza della passeggiata è prevista alle ore 10 in direzione di Montelupo Albese per poi proseguire sul Sentiero del Lupo, che si sviluppa ad anello tra splendidi vigneti e ricchi noccioleti ai piedi del paese per 11 km. La pausa pranzo al sacco si svolgerà lungo il sentiero per poi ritornare nel primo pomeriggio verso Rodello dove sarà possibile visitare la mostra di arte contemporanea “Il Sacro e la Fragilità” (https://www.visitmudi.it/rodello-arte-2021-il-sacro-e-la-fragilita /), frutto del progetto Rodello Arte giunto alla sua sesta edizione. Al termine della visita, i partecipanti saranno omaggiati con un calice di vino Dolcetto.

L’escursione sarà guidata dalle guide AIGAE dell’Associazione Terre Alte che racconteranno la storia del territorio e le curiosità legate alle caratteristiche naturalistiche delle colline delle Langhe. Nel pomeriggio la mostra sarà aperta grazie al supporto dell’Associazione Volontari per l’Arte e con il prezioso contributo degli artisti che hanno partecipato al progetto artistico “Rodello arte”. L’escursione terminerà a Rodello con una degustazione di vino Dolcetto verso le ore 16.

Info e dettagli Ritrovo ore 9,45 – Partenza ore 10 – Rodello, piazza Comunale c/o Municipio Lunghezza percorso Km 14 circa dislivello tot. 390 m – rientro nel pomeriggio a Rodello, pausa pranzo al sacco (non fornito). A seguire visita alla mostra e degustazione di vino dolcetto (compresi nella quota di partecipazione).

Prenotazione escursione: potrà essere effettuata a Terre Alte in modalità online attraverso il modulo del sito (https://terrealte.cn.it/events/sabato-15-ottobre-la-langa-del-dolcetto- passeggiata-darte-e-natura-tra-rodello-e-montelupo-albese/), oppure scrivendo una mail a associazionecollineculture@gmail.com fino ad esaurimento posti disponibili.

Si consigliano abbigliamento e calzature adeguati; pranzo al sacco. Il costo di partecipazione è di 12 euro a persona. Gratuito sotto i 12 anni. Il pagamento potrà essere effettuato in loco il giorno dell’escursione. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 3396575703 (Roberta) o 3491573506 (Elisa)