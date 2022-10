Paolo Radosta: "Saluzzo commemori Norma Cossetto, morta per non aver rinnegato d'essere italiana"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata da Paolo Radosta, coordinatore dell'associazione culturale 'Nazione Futura'.



Nella notte tra il 4 e 5 ottobre 1943 un gruppo di partigiani comunisti titini violentava in gruppo e poi gettava in una foiba Norma Cossetto, una giovane studentessa istriana. Norma aveva solo 23 anni. È morta per non aver mai rinnegato d’essere italiana, e con lei in migliaia d’istriani e dalmati, brutalizzati e martirizzati.



In questi giorni, come ogni anno, tanti italiani la vogliono ricordare dedicandole in memoria una rosa, che condannerà per sempre l’odio politico. Il Comitato X febbraio ne mantiene viva e presente il ricordo, celebrandola nelle varie piazze, vie, giardini, luoghi che le sono dedicati. Tutti gli anni denunciamo come a Saluzzo un’intera comunità venga privata della possibilità di commemorare Norma Cossetto e/o i martiri delle Foibe e dell’esodo giuliano-dalmata.



Anche quest’anno, dopo aver commemorato Norma, vogliamo insistere nel chiedere un’apertura dell’amministrazione comunale in tal senso. Saluzzo dedichi una via, una piazza, un giardino o un cippo a Norma Cossetto. Lo faccia per superare le divisioni politiche storiche, lo faccia per dimostrare quanto Saluzzo sappia essere sensibile a questi temi, lo faccia riconoscendo in Norma un universale simbolo di condanna alle violenze sul genere femminile.



Ci offriamo sin da qui di collaborare alle spese e di organizzarne l’inaugurazione. Noi non smetteremo di chiederlo, e saremo tutti gli anni qui a porre la questione. La facciamo e lo faremo come comunità, con lo spirito di chi unisce e non divide e con l’animo di chi per sempre onorerà chi ha dato la propria vita per il nostro tricolore.



È una promessa Norma, oggi ti dedichiamo una rosa, domani il tuo nome sarà parte della nostra cittadina.