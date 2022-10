"Roddi e la sua Langa": tornano le “Passeggiate Gourmet” di Confartigianato Cuneo

Tornano le “Passeggiate Gourmet”, l’iniziativa lanciata da Confartigianato Imprese Cuneo, nell’ambito del suo progetto pluriennale dei “Creatori di Eccellenza”.

In particolare, per rafforzare sempre più il legame con il territorio e le sinergie con Comuni, Enti e Associazioni locali, Confartigianato Cuneo, in collaborazione con l’Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, ha organizzato l’escursione “Roddi e la sua Langa”: dopo il successo di quelle svoltesi lo scorso anno, sono previste nuove edizioni per i prossimi 23 ottobre e 6 novembre.

Un bellissimo percorso ad anello con partenza e arrivo dal castello Roddi. Una passeggiata per i bellissimi vigneti, noccioleti e antichi boschi di querce, per poi arrivare a Verduno e godere dell’incantevole panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe. Ridiscesa tra i vigneti e ritorno a Roddi tra pittoresche sterrate della Langa.

Al termine del suggestivo percorso esclusiva degustazione al castello con degustazione di uovo e tartufo bianco, abbinato a calice di Barolo.

Costo: 40 euro a persona comprensivo di: accompagnamento da parte di Guida specializzata, assicurazione e degustazione vini. Possibilità di acquistare anche l’esclusivo zainetto tecnico griffato “Creatori di Eccellenza” (5 euro).

Acquisto biglietti su: https://creatoridieccellenza.it/roddi-e-la-sua-langa/