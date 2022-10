Avrebbe rivelato segreti aziendali alla concorrenza: ex dipendente sotto accusa

Avrebbe divulgato segreti aziendali ad alcuni concorrenti dell’azienda per cui lavorava, e per questo D.A., ex dipendente del Gruppo Rivoira di Saluzzo, si trova imputato davanti al tribunale di Cuneo.

Ad accusarlo di accesso abusivo a sistema informatico e rivelazione di segreti industriali e scientifici, è l’amministratore delegato del gruppo Marco Rivoira (parte civile). “Siamo la terza generazione di un gruppo di società che opera in ambito ortofrutticolo, consulenza, conservazione e commercializzazione - ha spiegato in aula- D.A. lavorava per noi da molti anni e avevamo un ottimo rapporto. Era responsabile di alcuni progetti. Voleva crescere professionalmente”.

Stando alle dichiarazioni della parte civile nel luglio 2020 l'ex dipendente avrebbe trasferito sul proprio computer personale alcuni files aziendali chiedendo aiuto a un tecnico il quale, insospettitosi per l’insolita richiesta, è andato a riferire quanto accaduto proprio all’amministratore delegato. “Prima aveva chiesto una USB a un’impiegata ma non riuscendo a trasferire i files, si è rivolto al sistemista - ha proseguito Rivoira - . Il nostro è un settore molto competitivo e considerato la mole di investimenti in innovazione scientifica ad ogni nostro dipendente chiediamo un accordo di riservatezza, oltre a dotarlo di cellulare e pc aziendale. Le varietà che selezioniamo fra circa 140 tipi di mela che vengono da tutto il mondo sono vera e propria proprietà intellettuale. Tutti i files sono sensibili. Quelli di liquidazione lo sono perchè in mano a un competitor potrebbero comportare l'aggiustamento del proprio listino e per noi significa perdere un produttore”.

Nell’agosto di quell'anno D.A., convocato nell'ufficio di Rivoira, venne licenziato: “Abbiamo scoperto che attraverso whatsapp passava files ad altri imprenditori con l'intento di distruggere l'azienda dall'interno. Per farlo utilizzava il telefono aziendale. Gli ho chiesto di restituire sia il cellulare che il pc portatile. C'erano alcuni produttori esterni che conoscevano i nostri prezzi e quindi contrattavano sapendo quanto pagavamo noi e quindi offrivano di più. Avevamo infatti avuto grossi problemi sui kiwi negli ultimi tempi, perchè sembrava che noi pagassimo di meno; invece era lui che avvisava con messaggi sui nostri tempi di contatto con i produttori. Faceva questo da due o tre anni, in modo sistematico”.

L’imputato aveva querelato il datore di lavoro per diffamazione e accesso abusivo a sistema informatico, denunce archiviate dal tribunale. Un’accusa, quella mossa dalla parte civile, messa in discussione dalla difesa di D.A.: “Perché, se era un impiegato di fiducia, aveva le chiavi e la password per entrare nel sistema informatico in autonomia mentre per accedere ai files ha dovuto chiedere aiuto ad un altro impiegato?”

Il 20 ottobre si ascolteranno altri testimoni.