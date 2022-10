Incidente stradale tra Vezza e Canale d'Alba, nella mattinata di oggi (giovedì 6 ottobre).

Coinvolto un mezzo pesante in transito lungo via Artigianato, che per ragioni e con dinamica ancora da determinare ha perso il proprio semirimorchio (intraversatosi poi sulla sede stradale). Non si segnalano feriti di sorta, ma la situazione dello scorrimento del traffico nell'area risulta complicata.

Sul posto i vigili del fuoco di Alba.